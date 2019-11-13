«Проблем вистачає": Медведєв відповів на благання росіянки увімкнути гарячу воду, фото: Memepedia

https://racurs.ua/ua/n129389-rosiyanka-kynulasya-premieru-medvedievu-v-nogy-i-poskarjylasya-na-vidsutnist-garyachoyi-vody.html

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Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв відвідав Алтайський край, одна з жительок якого поскаржилася йому на відсутність гарячої води у будинку.

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Відео розмови жінки з чиновником, які стоять у зимовому одязі під снігом, опубліковано на YouTube.

Мешканка села Саннікове з плачем почала розповідати, що втомилася ходити по інстанціях і пояснювати проблему чиновникам. Гаряче водопостачання, за її словами, відсутнє в декількох багатоквартирних будинках.

У відповідь Медведєв зазначив, що «проблем завжди вистачає", а ще пообіцяв місцевим жителям побудувати спортивний комплекс.

Резонансне відео почали обговорювати у соцмережах. Росіяни згадали, як у 2016 році Медведєв пояснював жительці окупованого Криму, чому їй не платять пенсію.

У мене дежавю — «Грошей немає, але ви тримайтеся», «Він взявся за старе?», «Як то кажуть, тримайтеся тут», — коментували новий інцидент у мережі.

Раніше президент Володимир Путін пояснив пенсіонерам, що вважає поганою ідею пошуку додаткових коштів на виплату пенсій за рахунок введення «податку на розкіш».