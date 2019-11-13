У Зеленського запропонували давати стипендії дітям з окупованих територій. Фото: gazeta-brateevo.ru

https://racurs.ua/ua/n129391-u-komandi-zelenskogo-zaproponuvaly-davaty-stypendiyi-dityam-v-okupovanomu-krymu.html

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Фонд для підтримки обдарованих дітей, які проживають на окупованому півострові Крим, пропонує створити представництво президента України в Автономній Республіці Крим.

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Чиновники вже провели низку консультацій з представниками органів влади України та міжнародними донорами щодо створення такого фонду. Про це 13 листопада повідомила заступник постійного представника Володимира Зеленського в АР Крим Таміла Ташева, повідомили в Офісі президента.

Для нас важлива співпраця з людьми, які проживають на півострові, і людьми, які переїхали з Криму. Ми говоритимемо про створення фонду як для обдарованих дітей, так і для культурних та освітніх ініціатив з Криму, — зазначила посадовець.

За словами Ташевої, будь-яка дитина, яка проживає на окупованій території, зможе звернутися до фонду по стипендію на навчання та здобути якісну освіту в Україні.

Нагадаємо, у школах Криму діти вчаться по нових підручниках з історії за 10-й клас. У них стверджується, що кримські татари співпрацювали з фашистами і користувалися всебічними благами.