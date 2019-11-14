Третій комітет 74-ї сесії Генасамблеї ООН підтримав «кримську» резолюцію, фото: представництво України в ООН

https://racurs.ua/ua/n129459-predstavnyk-rosiyi-pogrojuvav-chlenam-komitetu-genasambleyi-oon-pid-chas-rozglyadu-krymskoyi.html

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Третій комітет 74-ї сесії Генасамблеї ООН підтримав проект резолюції «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, Україна».

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За цей проект проголосували 67 країн, проти були 23, включно з Росією. Про це у своєму Твіттері повідомило представництво України в ООН.

Співавторами цього документу стали 38 держав.

Резолюція засуджує масові затримання активістів та захисників прав людини в Криму, політику зміни Росією там демографічного складу населення шляхом примусового виселення жителів та переселення туди своїх громадян, а також призову чоловіків до російських збройних сил і переслідування тих, хто відмовляється служити в армії окупанта.

Ця резолюція набуде чинності в разі її ухвалення Генасамблеєю ООН у грудні.

Агентство «Укрінформ» зазначає, що під час розгляду цієї резолюції представник Росії Геннадій Кузьмін назвав наведену інформацію про порушення прав людини в Криму «маячнею».

Також він, звертаючись до присутніх заявив, що «натискаючи на зелену кнопку (голосуючи „за“ — ред.), ви голосуєте проти Російської Федерації».

Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко наголосив, що відверті погрози «не повинні залишитися без реакції».

Він також зазначив, що Кузьмін назвав «маячнею» доповідь Генсека ООН Антоніу Гутерреша щодо ситуації з правами людини в Криму, котра була представлена у вересні 2019 року.

Таке я бачу вперше — щоб із трибуни Організації Об'єднаних Націй лунала пряма погроза представникам, котрі висловлюють позицію шляхом голосування, — заявив журналістам заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, який представляв у комітеті ООН проект цієї резолюції.

Нагадаємо, у команді президента України Володимира Зеленського нещодавно запропонували давати стипендії обдарованим дітям, які проживають на території тимчасово окупованого Криму.