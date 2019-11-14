Арест Грымчака продлен еще на два месяца

Юрий Гримчак, фото: «Українська політична арена»

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Высший антикоррупционный суд (ВАКС) на два месяца продлил арест бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака.

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Соответствующее решение было принято 13 ноября, сообщает пресс-служба ВАКС.

Также Грымчаку определен залог в размере 5 млн 999 тыс. 283 грн.

Помощнику Грымчака, которого обвинение считает его соучастником, мера пресечения продлена на 30 дней. Для него сумма залога составляет 3 млн 999 тыс. 522 грн.

Грымчака и его помощника подозревают в получении неправомерной выгоды. Следствие считает, что они за предоставление определенных услуг требовали более 1 млн долл. США.

Грымчака и родного брата его жены Игоря Овдиенко задержали 14 августа. 16 августа Деснянский райсуд Чернигова избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

4 сентября Кабмин уволил Грымчака с занимаемой должности.

Напомним, 6 сентября Черниговский апелляционный суд принял решение не удовлетворять апелляцию защиты Грымчака на избранную меру пресечения.