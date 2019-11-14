Людмила Денисова, фото: социальные сети

https://racurs.ua/n129457-denisova-mojet-osuschestvit-vizit-v-okkupirovannyy-krymu-vmeste-s-komissarom-soveta-evropy.html

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Украинский омбудсмен Людмила Денисова может осуществить совместный визит во временно оккупированный Крым вместе с комиссаром Совета Европы по правам человека Дуней Миятович.

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Проводятся соответствующие переговоры. Об этом она заявила в интервью агентству «Укринформ».

По словам Денисовой, переговоры о возможности ее поездки в Крым проводятся уже полтора года

Пока еще не достигли результата … Но хотя бы в эту сторону уже начали смотреть, — отметила омбудсмен.

Денисова добавила, что не боится ареста, но должна понимать цели и результаты своей поездки в Крым, насколько местные «власти» предоставит ей возможность работать.

Также ведутся переговоры относительно визита Денисовой на временно оккупированные территориях Донбасса. По ее оценкам, в свете разведения войск в регионе, такая поездка также может стать возможной.

Мы приближаемся к той ситуации, когда такая поездка будет возможна, — подчеркнула Денисова.

Отмечается, что такой визит может состояться в составе миссии ОБСЕ или при содействии других международных организаций.

Сейчас Денисова не имеет доступа ни в ОРДЛО, ни в Крым.

Напомним, в Украину вернулся сотрудник секретариата омбудсмена ветеран АТО Игорь Мазур, которого 9 ноября задержали в Польше по запросу Российской Федерации. Денисова сегодня сообщила, что он уже приступил к работе.