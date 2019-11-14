Изображение ассирийцев, заживо сдирающих кожу с пленных, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n129456-izmeneniya-klimata-mogli-razrushit-odnu-iz-samyh-silnyh-civilizaciy-drevnego-mira-uchenye.html

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Изменения климата могли привести к исчезновению одной из сильнейших цивилизаций древнего мира — Ассирии, центр которой располагался на севере сегодняшнего Ирака.

К такому выводу ученые пришли, проанализировав следы, оставленные каплями воды в пещере Куна-Ба на севере Ирака, сообщает пресс-служба Университета Колорадо (США).

Новоассирийское государство (912−609 годы до н. Э.) — третья и последняя фаза ассирийского цивилизации — было первой настоящей сверхдержавой в человеческой истории, которая контролировала большую часть территории от Персидского залива до Кипра.

Однако в последние десятилетия своего существования оно характеризовалось политической нестабильностью, гражданскими войнами и вторжениями иностранных армий.

Результаты проведенного исследования свидетельствуют, что в основе этих событий лежат именно климатические факторы.

Анализ изотопного состава кислорода и углерода в различных слоях проанализированных учеными пещерных образований позволил получить данные об изменениях осадков в регионе.

В результате было установлено, что сильные засухи, которые наблюдались в этом регионе, начались на десятилетия раньше, чем считалось, а также, что период до наступления засухи был одним из самых влажных за весь временной промежуток примерно 3,8 тыс. последних лет, который смогли проанализировать ученые.

Ассирийская империя была построена во времена значительных осадков и успешных урожаев. Но теперь, судя по климатическим данным, мы можем сказать, что эта цивилизация пережила ряд мощных засух, которые, вероятно, спровоцировали ее крах — ослабляя сельское хозяйство и усиливая конфликты, — отмечают исследователи.

Отмечается, что влияние засухи также зависело от того, где проживали ассирийцы. Река Тигр там настолько глубоко врезана в окружающий грунт, что нельзя осуществлять орошение большого масштаба.

Поэтому дожди были настолько важными для их жизни. Ассирийцы были гораздо более уязвимы к последствиям длительной и сильной засухи, чем люди, проживавшие ниже по течению, — подчеркивают ученые.

В конце VII в. до н. е. Ассирия была завоевана расположенной на юге, ниже по течению реки Тигр, Вавилонией и включена в состав Нововавилонского государства.

Напомним, в прошлом году ученые нашли вероятные следы государства библейского царя Давида.