Зображення ассирійців, що заживо здирають шкіру з полонених, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n129456-klimat-mig-zruynuvaty-odnu-z-naysylnishyh-cyvilizaciy-starodavnogo-svitu-ucheni.html

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Зміни клімату могли призвести до зникнення однієї з найсильніших цивілізацій стародавнього світу — Ассирії, центр котрої розташовувався на півночі сьогоднішнього Іраку.

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Такого висновку вчені дійшли, проаналізувавши сліди, залишені краплями води в печері Куна-Ба на півночі Іраку, повідомляє прес-служба Університету Колорадо (США).

Новоассирійська держава (912−609 роки до н. е.) — третя і остання фаза ассирійської цивілізації — була першою справжньою наддержавою в людській історії, яка контролювала більшу частину території від Перської затоки до Кіпру.

Однак в останні десятиліття свого існування вона характеризувалася політичною нестабільністю, громадянськими війнами та вторгненнями іноземних армій.

Результати проведеного дослідження свідчать, що в основі цих подій лежать саме кліматичні фактори.

Аналіз ізотопного складу кисню і вуглецю в різних шарах проаналізованих ученими печерних утворень дозволив отримати дані про зміни опадів у регіоні.

В результаті було встановлено, що сильні посухи, які спостерігалися в цьому регіоні, розпочалися на десятиліття раніше, ніж вважалося, а також, що період до настання посухи був одним з найбільш вологих за весь часовий проміжок приблизно 3,8 тис. останніх років, який змогли проаналізувати учені.

Ассирійська імперія була побудована за часів значних опадів та успішних урожаїв. Але тепер, судячи з кліматичних даних, ми можемо сказати, що ця цивілізація пережила низку потужних засух, які, ймовірно, спровокували її крах — послаблюючи сільське господарство та посилюючи конфлікти, — наголошують дослідники.

Зазначається, що вплив посухи також залежав від того, де проживали ассирійці. Річка Тигр там настільки глибоко врізана в навколишній ґрунт, що не можна здійснювати зрошення великого масштабу.

Тому дощі були настільки важливими для їхнього життя. Ассирійці були набагато більш вразливі до наслідків тривалої і сильної посухи, ніж люди, що проживали нижче по течії, — наголошують учені.

Наприкінці VII ст. до н. е. Ассирія була завойована розташованою на півдні, нижче за течією річки Тигр, Вавилонією та включена до складу Нововавилонської держави.

Нагадаємо, торік учені знайшли ймовірні сліди держави біблійного царя Давида.