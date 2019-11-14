Людмила Денісова, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n129457-denisova-moje-zdiysnyty-vizyt-do-okupovanogo-krymu-razom-iz-komisarom-rady-ievropy-z-prav-ludyny.html

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Український омбудсмен Людмила Денісова може здійснити спільний візит до тимчасово окупованого Криму разом із комісаром Ради Європи з прав людини Дунею Міятович.

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Наразі проводяться відповідні переговори. Про це вона заявила в інтерв’ю агентству «Укрінформ».

За словами Денісової, переговори щодо можливості її поїздки до Криму проводяться вже півтора року

Поки що не досягли результату … Але хоча б у цей бік уже почали дивитися, — зазначила омбудсмен.

Денісова додала, що не боїться арешту, але має розуміти мету та результати своєї поїздки в Крим, наскільки місцева «влада» надасть їй можливість працювати.

Також ведуться переговори щодо візиту Денісової на тимчасово окуповані території Донбасу. За її оцінками, у світлі розведення військ у регіоні, така поїздка також може стати можливою.

Ми наближаємося до тієї ситуації, коли така поїздка буде можливою, — наголосила Денісова.

Зазначається, що такий візит може відбутися у складі місії ОБСЄ або за сприяння інших міжнародних організацій.

Наразі Денісова не має доступу ні до ОРДЛО, ні до Криму.

Нагадаємо, в Україну повернувся співробітник секретаріату омбудсмена ветеран АТО Ігор Мазур, котрого 9 листопада затримали в Польщі за запитом Російської Федерації. Денісова сьогодні повідомила, що він вже приступив до роботи.