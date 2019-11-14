Арешт Гримчака продовжено ще на два місяці

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Юрій Гримчак, фото: «Українська політична арена»
Арешт Гримчака продовжено ще на два місяціhttps://racurs.ua/ua/n129458-aresht-grymchaka-prodovjeno-sche-na-dva-misyaci.htmlРакурс
Вищий антикорупційний суд (ВАКС)на два місяці продовжив арешт колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака.
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Відповідне рішення було ухвалене 13 листопада, повідомляє прес-служба ВАКС.
Також Гримчаку визначена застава в розмірі 5 млн 999 тис. 283 грн.
Помічникові Гримчака, котрого обвинувачення вважає його співучасником, запобіжний захід продовжено на 30 днів. Для нього сума застави становить 3 млн 999 тис. 522 грн.
Гримчака та його помічника підозрюють в одержанні неправомірної вигоди. Слідство вважає, що вони за надання певних послуг вимагали понад 1 млн дол. США.
Гримчака та рідного брата його дружини Ігоря Овдієнка затримали 14 серпня. 16 серпня Деснянський райсуд Чернігова обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
4 вересня Кабмін звільнив Гримчака із займаної посади.
Нагадаємо, 6 вересня Чернігівський апеляційний суд ухвалив рішення не задовольняти апеляцію захисту Гримчака на обраний запобіжний захід.
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