Екс-заступника міністра Гримчака залишили під вартою. Фото: Цензор

https://racurs.ua/ua/n126447-eks-zastupnyka-ministra-grymchaka-zalyshyly-pid-vartou.html

Ракурс

Екс-заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака залишили під вартою до жовтня.

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Чернігівський апеляційний суд прийняв рішення не задовольняти апеляцію сторони захисту. Наразі Гримчак перебуває у Чернігівському слідчому ізоляторі. Про це повідомила у Facebook його дружина Юлія Гримчак.

Нагадаємо, 14 серпня Гримчака та його помічника Ігоря Овдієнка затримали підчас одержання 480 тис. дол. хабаря. За даними правоохоронців, загалом від підприємця чиновники вимагали 1,1 млн дол. Причиною нібито стало сприяння у прийнятті рішень особами, які уповноважені на виконання державних функцій.

Гримчаку та Овдієнку повідомили про підозру у скоєнні дій, передбачених ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою) Кримінального кодексу 15 серпня.

Наступного дня Деснянський райсуд Чернігова прийняв рішення взяти Гримчука під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 6 млн грн. Строк арешту чиновника — 60 діб.

Як раніше повідомляв «Ракурс», частину майна Гримчака було арештовано.