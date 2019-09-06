Экс-замминистра Грымчака оставили под стражей. Фото: Цензор

https://racurs.ua/n126447-eks-zamministra-grymchaka-ostavili-pod-strajey.html

Ракурс

Экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака оставили под стражей до октября.

Loading...

Черниговский апелляционный суд принял решение не удовлетворять апелляцию стороны защиты. Сейчас Грымчак находится в Черниговском следственном изоляторе. Об этом сообщила в Facebook его жена Юлия Грымчак.

Напомним, 14 августа Грымчака и его помощника Игоря Овдиенко задержали во время получения 480 тыс. долл. взятки. По данным правоохранителей, всего от предпринимателя чиновники требовали 1,1 млн долл. Причиной якобы стало содействие в принятии решений лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций.

Грымчаку и Овдиенко сообщили о подозрении в совершении действий, предусмотренных ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса 15 августа.

На следующий день Деснянский райсуд Чернигова принял решение взять Грымчука под стражу с возможностью внесения залога в размере 6 млн грн. Срок ареста чиновника — 60 суток.

Как ранее сообщал «Ракурс», часть имущества Грымчака была арестована.