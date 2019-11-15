Путин: встречи с Зеленским до «нормандского формата» не будет

Владимир Путин, фото: kremlin.ru

https://racurs.ua/n129461-putin-vstrechi-s-zelenskim-do-normandskogo-formata-ne-budet.html

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Встречи тет-а-тет президентов Украины и России до проведения встречи в «нормандском формате» не будет.

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Об этом президент РФ Владимир Путин заявил во время пресс-конференции после саммита BRICS в Бразилии, сообщает издание «Украинская правда».

Если будем встречаться, так чего же нам суетиться и бегать здесь на неподготовленные встречи. Я думаю, в этом никто не заинтересован, — заявил Путин.

Так он прокомментировал недавно озвученное бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым предложение провести в этой стране встречу Путина и Зеленского. Назарбаев заявил, что уже получил от Зеленского согласие на проведение этой встречи.

По словам Путина, на встречу нужно «выйти с каким-то результатом».

Он также отметил, что поддерживает «полный контакт» с Зеленским через телефонные разговоры.

Кроме нормандского формата, механизма нет, и ничего другого не предвидится, — подчеркнул Путин.

Впервые лидеры стран «нормандской четверки» встретились 6 июня 2014 года в городе Бенувиль, расположенном во французском регионе Нормандия. Последний раз «нормандская встреча» проходила в Берлине 19 октября 2016 года.

BRICS — это группа крупнейших по площади и населению развивающихся стран: Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки.

Напомним, недавно СМИ сообщали, что встреча в «нормандском формате» может состояться в конце этого месяца, 24 или 26 ноября. Также в начале ноября об этой встрече «в течение следующих недель» заявлял глава МИД Германии Хайко Маас.