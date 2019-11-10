Встреча в нормандском формате может состояться 24 ноября, фото: «Факты»

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Встреча в нормандском формате может состояться 24 или 26 ноября.

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Однако также обсуждаются и другие даты. Об этом сообщает агентство «РБК-Украина» со ссылкой на информированный источник.

Несколько дней назад глава МИД Германии Хайко Маас заявлял, что происходит активная работа над подготовкой к саммиту нормандского формата «который состоится в течение следующих недель».

Маас тогда также отмечал, что в вопросе достижения мира на Донбассе есть определенные «предпосылки, которые все еще не были выполнены».

Первая встреча лидеров стран «нормандской четверки» состоялась 6 июня 2014 года в расположенном во французском регионе Нормандия городе Бенувиль, последняя — 19 октября 2016 года в Берлине.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский недавно назвал главные темы, которые будут обсуждаться во время встречи в нормандском формате.