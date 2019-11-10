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В России произошло массовое отравление детей, фото: ТСН
В России более 50 детей госпитализированы с сильным отравлениемhttps://racurs.ua/n129256-v-rossii-bolee-50-detey-gospitalizirovany-s-silnym-otravleniem.htmlРакурс
В городе Кропоткин Краснодарского края 51 школьника госпитализированы с признаками сильного пищевого отравления.
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Всем госпитализированным от 7 до 15 лет. Они являются учениками шести школ Краснодарского края, сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на местных чиновников.
Состояние детей в основном оценивается как удовлетворительное, у нескольких из них — как средней тяжести.
Что именно стало причиной отравления, пока не известно. Дети госпитализированы в инфекционное отделение местной больницы.
Сейчас правоохранительные и санитарные органы проводят проверку с целью установления причин инцидента. Также возбуждено уголовное дело относительно «оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».
Напомним, в августе в Испании более 100 человек, в том числе 18 беременных женщин и двое новорожденных, попали в больницу в результате массового отравления мясными продуктами. Были зафиксированы смертельные случаи.
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