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В России произошло массовое отравление детей, фото: ТСН

В России более 50 детей госпитализированы с сильным отравлением

10 ноя 2019, 18:54
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В городе Кропоткин Краснодарского края 51 школьника госпитализированы с признаками сильного пищевого отравления.

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Всем госпитализированным от 7 до 15 лет. Они являются учениками шести школ Краснодарского края, сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на местных чиновников.

Состояние детей в основном оценивается как удовлетворительное, у нескольких из них — как средней тяжести.

Что именно стало причиной отравления, пока не известно. Дети госпитализированы в инфекционное отделение местной больницы.

Сейчас правоохранительные и санитарные органы проводят проверку с целью установления причин инцидента. Также возбуждено уголовное дело относительно «оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Напомним, в августе в Испании более 100 человек, в том числе 18 беременных женщин и двое новорожденных, попали в больницу в результате массового отравления мясными продуктами. Были зафиксированы смертельные случаи.


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