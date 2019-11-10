У Росії сталося масове отруєння дітей, фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n129256-u-rosiyi-ponad-50-ditey-gospitalizuvaly-z-sylnym-otruiennyam.html

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У місті Кропоткін Краснодарського краю РФ 51 дитину госпіталізували з ознаками сильного харчового отруєння.

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Усім госпіталізованим від 7 до 15 років. Вони є учнями шести шкіл Краснодарського краю, повідомляє «Радио Свобода» з посиланням на місцевих чиновників.

Стан дітей здебільшого оцінюється як задовільний, у декількох з них — як середньої тяжкості.

Що саме стало причиною отруєння, наразі не відомо. Діти госпіталізовані до інфекційного відділення місцевої лікарні.

Наразі правоохоронні та санітарні органи проводять перевірку з метою встановлення причин інциденту. Також порушена кримінальна справа щодо «надання послуг, які не відповідають вимогам безпеки життя і здоров’я споживачів».

Нагадаємо, в серпні в Іспанії понад 100 осіб, зокрема 18 вагітних жінок та двоє новонароджених, потрапили до лікарні внаслідок масового отруєння м’ясними продуктами. Були зафіксовані смертельні випадки.