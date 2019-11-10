Зустріч у нормандському форматі може відбутися 24 листопада, фото: «Факти»

https://racurs.ua/ua/n129257-zustrich-u-normandskomu-formati-moje-vidbutysya-naprykinci-lystopada-zmi.html

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Зустріч у нормандському форматі може відбутися 24 або 26 листопада.

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Однак також обговорюються й інші дати. Про це повідомляє агентство «РБК-Україна» з посиланням на інформоване джерело.

Кілька днів тому очільник МЗС Німеччини Хайко Маас заявляв, що відбувається активна робота над підготовкою до саміту нормандського формату «який відбудеться протягом наступних тижнів».

Маас тоді також зазначав, що в питанні досягнення миру на Донбасі є певні «передумови, які все ще не були виконані».

Перша зустріч лідерів країн «нормандської четвірки» відбулася 6 червня 2014 року в розташованому в французькому регіоні Нормандія місті Бенувілі, остання — 19 жовтня 2016 року в Берліні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський нещодавно назвав головні теми, які обговорюватимуть під час зустрічі в нормандському форматі.