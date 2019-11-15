Ученые нашли новый метод диагностики бесплодия у мужчин

https://racurs.ua/n129462-uchenye-nashli-biomarker-kotoryy-pozvolit-vyyavlyat-besplodie-u-mujchin.html

Ракурс

У бесплодных мужчин есть характерные эпигенетические молекулы или биомаркеры, связанные с ДНК их спермы, которые не присутствуют у фертильных мужчин.

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Это открытие, сделанное международной командой исследователей, может предоставить врачам надежный метод проверки мужчин на бесплодие и выяснить, какие варианты лечения будут наиболее подходящими для их пациентов, сообщает издание ErekAlert.

Ученые также определили еще один биомаркер у бесплодных пациентов, по которому можно определить, поможет ли пациенту гормональная терапия.

Это, в свою очередь, может спасти пары, у которых мужчина не в состоянии иметь детей естественным путем, поскольку обычно требуется длительный период времени, прежде чем врач порекомендует им обратиться к специалисту по репродукции за медицинской помощью.

На сегодня основным методом диагностики мужского бесплодия является оценка количества и подвижности спермы, которая имеет ограниченную эффективность.

Мужское бесплодие растет во всем мире, — отмечают исследователи. — Диагностика, которая говорит вам, что ваш пациент-мужчина бесплоден, и вот варианты лечения, которые будут работать относительно него, была бы очень полезной.

Напомним, американские ученые установили, что излучение смартфонов может приводить к бесплодию.