Олег Сенцов получил премию Магнитского, фото: Bill Browder

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Ракурс

Олег Сенцов, освобожденный при обмене пленными между Киевом и Москвой в сентябре украинский политзаключенный, получил премию в области журналистских расследований и защиты прав человека имени Сергея Магнитского.

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Вручение премии состоялось в Лондоне, сообщает издание «Голос Америки».

Премию Сенцову вручила дочь покойного американского сенатора Джона Маккейна Меган Маккейн. Сенатора также наградили этой премией — посмертно в прошлом году.

Эту премию Сенцову присудили еще в ноябре прошлого года, однако тогда он ее получить не мог, поскольку в то время находился за решеткой в ​​заполярной российской колонии «Белый медведь» в городе Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ Тюменской области РФ).

Среди других лауреатов премии Магнитского — оппозиционный саудовский журналист Джамал Хашогги, убитый в прошлом году в помещении саудовского консульства в Стамбуле (Турция), куда он зашел, чтобы решить вопрос с документами, необходимыми для оформления будущего брака. Премию вручили его невесте Хатидже Дженгиз.

Премия имени Магнитского вручается с 2015 года. Ее основателем является Уильям Браудер, глава инвестиционного фонда Hermitage Capital Management, в котором работал Сергей Магнитский.

Магнитский — российский бухгалтер и аудитор, который заявлял о существовании в России организованных силовиками и чиновниками масштабных схем хищений бюджетных средств. В 2008 году Магнитского задержали по обвинению в пособничестве в уклонении от уплаты налогов, при этом в следствии против него участвовали лица, которые до этого были им обвинены.

16 ноября 2009 года Магнитский скончался в больнице СИЗО «Матросская тишина». Правозащитники считают, что его могли сознательно довести до смерти.

Напомним, в октябре Сенцов заявлял о намерении заняться правозащитной деятельностью.