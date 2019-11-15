У ПАРЄ проголосували за ускладнення запровадження санкцій проти національних делегацій, фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n129465-v-parie-progolosuvaly-za-uskladnennya-zaprovadjennya-sankciy-proty-nacionalnyh-delegaciy.html

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Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) має намір ускладнити запровадження санкцій проти країн-членів.

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Комітет організації проголосував за підготовку резолюції. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Документ спрямований на зміну принципу голосування за введення санкцій проти країн-членів. В організації вважають, що це гармонізує діяльності органів Ради Європи. У січні 2020 року резолюцію заплановано винести на розгляд депутатів ПАРЄ.

Російську делегацію позбавили права голосу у ПАРЄ у квітні 2014 року. РФ і її представників виключили з усіх керівних органів. Це рішення російська сторона назвала неприйнятним. З червня 2017 року Росія перестала платити внески до Ради Європи. В червні 2019 року в Асамблеї підтримали резолюцію про затвердження повноважень делегації РФ. На знак протесту делегації України, Естонії, Польщі, Литви, Грузії, Латвії і Словаччини виступили проти такого рішення.

Раніше у ПАРЄ звинуватили члена російської делегації Леоніда Слуцького в оприлюдненні таємної інформації. Він переказав журналістам зміст закритого засідання Моніторингового комітету ПАРЄ.