Скандал у Раді: Скороход виключили зі складу «Слуги народу»

Анна Скороход, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n129466-skandal-u-radi-skorohod-vykluchyly-zi-skladu-slugy-narodu.html

Ракурс

Народного депутата Анну Скороход виключили зі складу парламентської фракції «Слуга народу».

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Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.

Також із фракції виключено Антона Полякова.

Слуг стало менше. Скороход та Полякова виключили зі фракції Слуг, — зазначив Гончаренко.

Обидва виключені з фракції депутати є мажоритарниками.

Варто додати, що сьогоднішнє засідання Ради розпочалося із запізненням на 20 хвилин. Народний депутат із «Євросолідарності» Ірина Геращенко заявила, що це сталося через запізнення на засідання депутатів зі «Слуги народу».

Скороход вчора в сесійній залі звинуватила владу в здійсненні на неї тиску, причиною котрого, на думку депутата, є її голосування, котрі не співпадають з позицією фракції. За словами депутата, саме це стало причиною затримання вчора її цивільного чоловіка Олексія Алякіна.

За інформацією ЗМІ, Скороход заявила, що замість неї та Полякова до складу фракції можуть включити двох позафракційних депутатів. Хто це, наразі не відомо.

Нагадаємо, запобіжний захід Алякіну обиратиме Печерський райсуд Києва.