Сергій Тупальський, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n129954-u-zastupnyka-nachalnyka-kyyivskoyi-miskoyi-mytnyci-provodyatsya-obshuky.html

Ракурс

У заступника начальника Київської міської митниці Сергія Тупальського проводяться обшуки.

Обшуки здійснюються в його помешканні. Про це Тупальський повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Тупальський зазначив, що за порадою свого адвоката наразі не може розкривати подробиці справи, в межах якої здійснюються обшуки. Проте він повідомив, що вони стосуються справи дворічної давності.

Також чиновник додав, що обшуки в межах цієї справи також здійснюються в низки співробітників Київської міської митниці.

Що саме сподіваються знайти слідчі через два роки — питання теж риторичне. Зрозуміло, що за цей час можна було б знищити всі докази, якби навіть було що знищувати, — наголосив Тупальський.

Нагадаємо, цієї ночі невідомий зловмисник підпалив автомобіль сім’ї виконувача обов’язків керівника Одеської митниці Ігора Резніка. За словами очільника Державної митної служби Максима Нефьодова, є низка версій щодо того, хто міг стояти за вчиненням цього злочину.