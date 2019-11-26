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Ракурс
Сергей Тупальский, фото: социальные сети

У заместителя начальника Киевской городской таможни проводятся обыски

26 ноя 2019, 12:42
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У заместителя начальника Киевской городской таможни Сергея Тупальского проводятся обыски.

Обыски проходят в его доме. Об этом Тупальский сообщил на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Тупальский отметил, что по совету своего адвоката пока не может раскрывать подробности дела, в рамках которой осуществляются обыски. Однако он сообщил, что они касаются дела двухлетней давности.

Также чиновник добавил, что обыски в рамках этого дела также осуществляются у ряда сотрудников Киевской городской таможни.

Что именно надеются найти следователи спустя два года — вопрос тоже риторический. Понятно, что за это время можно было бы уничтожить все доказательства, если бы даже было что уничтожать, — отметил Тупальский.

Напомним, этой ночью неизвестный злоумышленник поджег автомобиль семьи исполняющего обязанности руководителя Одесской таможни Игоря Резника. По словам главы Государственной таможенной службы Максима Нефедова, есть ряд версий о том, кто мог стоять за совершением этого преступления.

Источник: Ракурс


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