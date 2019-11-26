Спонсоры Слуги народа: Корниенко рассказал, как партия потратит государственное финансирование, фото — Лига

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Председатель партии «Слуга народа» Александр Корниенко, которого недавно избрали на эту должность, рассказал о том, где эта политическая сила берет деньги и как планирует расширяться.

Основным спонсором «слуг народа», по его словам, с 1 января станет государство. Хотя партию власти поддерживает ряд компаний, после нового года она будет оперировать государственным финансирования, рассказал Корниенко в интервью «Громадському».

Мы получаем две суммы. Одна — это так называемый кэшбек за предвыборную кампанию. Это примерно 114 млн грн — то, что мы потратили на выборы. Вторая сумма — это государственное финансирование, примерно 80−90 млн грн, соответственно по 20 млн в квартал, — рассказал руководитель «Слуги народа».

Эти средства партия Зеленского инвестирует в развитие структуры. «Слуга народа» планирует издавать газету, но, по словам Корниенко, «основной массив расходов будет связан с созданием дополнительной пользы и стоимости в интеллектуальном направлении». Речь идет о так называемом центре стратегий и наработки решений.

Он будет работать как хаб по аккумуляции статистики, информации от различных аналитических центров. Мы объявим в январе тендер на несколько позиций: социологические исследования, аналитику и т.д., — рассказал руководитель «Слуги народа».

Корниенко считает, что партии не нужно 450 офисов, хватит и 100 в областных центрах и крупных городах. В них должны сидеть «не только юристы, секретари, а проиходить полезная для общества активность».

Ранее председатель партии власти рассказывал, что руководство фракции «Слуга народа» доносит до Офиса президента информацию о перспективах голосования за законопроекты.