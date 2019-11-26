Спонсори Слуги народу: Корнієнко розповів, як партія витратить державне фінансування, фото — Ліга

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Голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко, якого нещодавно обрали на цю посаду, розповів про те, де ця політична сила бере гроші і як планує розбудуватися.

Основним спонсором «слуг народу», за його словами, з 1 січня стане держава. Хоча партію влади підтримує низка компаній, після нового року вона буде оперувати державним фінансування, розповів Корнієнко в інтерв’ю «Громадському».

Ми отримуємо дві суми. Одна — це так званий кешбек за передвиборчу кампанію. Це приблизно 114 млн грн — те, що ми витратили на вибори. Друга сума — це державне фінансування, приблизно 80−90 млн грн, відповідно по 20 млн у квартал, — розповів керівник «Слуги народу».

Ці кошти партія Зеленського інвестує у розвиток структури. «Слуга народу» планує видавати газету, але, за словами Корнієнка, «основний масив витрат буде пов’язаний зі створенням додаткової користі і вартості в інтелектуальному напрямку». Йдеться про так званий центр стратегій та напрацювання рішень.

Він працюватиме як хаб із акумуляції статистики, інформації від різних аналітичних центрів. Ми оголосимо в січні тендер на кілька позицій: соціологічні дослідження, аналітику тощо, — розповів керівник «Слуги народу».

Корнієнко вважає, що партії не потрібно 450 офісів, вистачить і 100 в обласних центрах і найбільших містах. У них повинні сидіти «не тільки юристи, секретарі, а відбуватися корисна для громади активність».

Раніше голова партії влади розповідав, що керівництво фракції «Слуга народу» доносить до Офісу президента інформацію про перспективи голосування за законопроекти.