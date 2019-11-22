Корнієнко про голосування «слуг народу»: Ми доносимо цю інформацію в Офіс президента

Олександр Корнієнко, фото: LIGA.net

https://racurs.ua/ua/n129791-korniienko-pro-golosuvannya-slug-narodu-my-donosymo-cu-informaciu-v-ofis-prezydenta.html

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Керівництво парламентської фракції «Слуга народу» доносить до Офісу президента інформацію про перспективи голосування за законопроекти.

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Про це в інтерв’ю виданню «НВ» заявив голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко.

Корнієнко зазначив, що у фракції існує правило «70 на 30» — якщо 70% фракції підтримали законопроект, то решта депутатів також повинні проголосувати «За».

За словами Корнієнка, у випадках, якщо голосів не вистачає, здійснюється обговорення ситуації та пошук компромісів.

Дуже часто це треба обговорювати не зовсім з Офісом, а з авторами закону, — наголошує Корнієнко.

Як приклад він навів законопроект щодо внесення поправок до бюджету про скасування плати за розмитнення авто, ситуація щодо якого обговорювалися не з Офісом президента, а з прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком та міністром фінансів Оксаною Маркаровою.

Ці поправки розбалансували бюджет на 7 млрд грн. Ми це пояснили депутатам, і вони прислухалися. Будемо виправляти, — зазначив Корнієнко.

Очільник політсили також спростував твердження, що чинна структура влади передбачає просто направлення законопроектів з Офісу президента до Ради.

За його словами, таке бачення влади пов’язане з «турборежимом», коли здійснювався швидкісний розгляд і затвердженням в парламенті першочергових президентських законопроектів.

Але зараз вже не так, — запевняє Корнієнко.

Верховна Рада має свою власну суб'єктність. Є пропозиції, які виходять із комітетів Ради, що йдуть в Офіс президента, — наголошує політик.

Нагадаємо, Корнієнка новим головою партії «Слуга народу» обрали 10 листопада. На цій посаді він замінив чинного спікера парламенту Дмитра Разумкова.