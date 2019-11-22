В Одесі обшукують мерію. Фото: UA.NEWS

https://racurs.ua/ua/n129790-v-odesi-obshukuut-meriu.html

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Обшуки у мерії Одеси проводять Служба безпеки України, Державне бюро розслідувань і Генеральна прокуратура.

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Слідчі дії також тривають у будівлі муніципального департаменту фінансів на вулиці Жуковського, повідомляє «Думська», посилаючись на співрозмовника в міській раді.

Відомо, що правоохоронці вилучають документи у департаментах фінансів і юридичної підтримки, а також обшукують департамент організації роботи міськради.

За неофіційними даними, слідчі дії стосуються фіндопомоги, яку місто надає комунальному підприємству «Теплопостачання Одеси». Лише за поточний рік воно отримало майже 1 млрд грн із бюджету.

Пізніше видання уточнило, що йдеться про погашення за рахунок міськбюджету боргу підприємства перед банком «Надра» в 200 млн грн.

Нагадаємо, недавно СБУ обшукувала кабінети і помешкання харківських чиновників, запідозрених у привласненні 5 млн грн, виділених на ремонт доріг.