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Корнієнко назвав найдорожчу річ, яку придбав впродовж останніх п’яти років, фото: Facebook

Корнієнко назвав найдорожчу річ, яку придбав впродовж останніх п’яти років

22 лис 2019, 13:11
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Олександр Корнієнко, голова партії «Слуга народу», розповів про свої статки.

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Народний депутат України назвав найдорожчу річ, яку придбав впродовж останніх п’яти років. Про це він розповів в інтерв’ю виданню «Новое время».

Журналістам народний обранець зізнався, що купував автомобіль. Його вартість становила близько 1 млн грн. Зараз, за словами Корнієнко, він їздить по вулицям міста на автомобілі Citroen С5.

Серед своїх незабутніх подорожей в інші країни Корнієнко назвав поїздку до Мексики. У 2013 році майбутній «слуга» 10 днів їздив на автобусах від одного узбережжя до іншого.

Я подорожував один, — зазначив Корнієнко.

Прокоментував депутат і скандальну заяву колишньої колеги по партії Ганни Скороход, яка повідомляла, що представники «Слуги народу» отримують зарплату к конвертах. За його словами, парламентарі отримують гроші тільки у касі Верховної Ради і на картку.

Раніше про свої статки розповів спікер Верховної Ради Дмитро Разумков. Він заявив, що зарплатні у 40 тис. грн йому вистачає для утримання рухомого та нерухомого майна, яке належить його сім’ї.


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