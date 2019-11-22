Корниенко назвал самую дорогую вещь, которую приобрел в течение последних пяти лет, фото: Facebook

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Ракурс

Александр Корниенко, председатель партии «Слуга народа», рассказал о своих доходах.

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Народный депутат Украины назвал самую дорогую вещь, которую приобрел в течение последних пяти лет. Об этом он рассказал в интервью изданию «Новое время».

Журналистам народный избранник признался, что покупал автомобиль. Его стоимость составила около 1 млн грн. Сейчас, по словам Корниенко, он ездит по улицам города на автомобиле Citroen С5.

Среди своих незабываемых путешествий в другие страны Корниенко назвал поездку в Мексику. В 2013 году будущий «слуга» 10 дней ездил на автобусах от одного побережья к другому.

Я путешествовал один, — отметил Корниенко.

Прокомментировал депутат и скандальное заявление бывшей коллеги по партии Анны Скороход, которая сообщала, что представители «Слуги народа» получают зарплату к конвертах. По его словам, парламентарии получают деньги только в кассе Верховной Рады и на карточку.

Ранее о своих доходах рассказал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Он заявил, что зарплаты в 40 тыс. грн ему хватает для содержания движимого и недвижимого имущества, которое принадлежит его семье.