Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Разумков о зарплате и содержании 11 квартир, дома и трех авто: Мне хватает / Фото: Википедия

Разумков об 11 квартирах, доме, трех автомобилях и 40 тыс. грн зарплаты: Мне хватает

20 ноя 2019, 11:52
999

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, хватает ли ему зарплаты в 40 тыс. грн на содержание движимого и недвижимого имущества, которое принадлежит его семье. По мнению спикера украинского парламента, нельзя называть недостаточной зарплату в 35−40 тыс. грн в стране, где средняя заработная плата составляет 10 тыс. грн.

Loading...

Я думаю, что со временем надо будет это менять, — отметил Разумков в интервью «Украинской правде».

По его словам, сейчас он получает где-то около 40 тыс. грн, учитывая количество рабочих дней в месяце. Также спикер ВР добавил, что на содержание 11 квартир, дома, нескольких земельных участков и автомобилей, принадлежащих его семье, зарплаты ему хватает.

Да, хватает… Я достаточно неплохо себя чувствовал в финансовом плане до этого. Посмотрите декларацию. Мне точно хватает. Кроме того, у меня еще жена работает. Посмотрите, сколько она заработала за прошлый год, — сказал Разумков.

Отмечается, что жена главы ВР в прошлом году заработала более 700 тыс. грн.

Напомним, ранее Разумков рассказал о «доплатах» в Верховной Раде.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...
Новости
Последние новости
Показать больше