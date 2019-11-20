Разумков о зарплате и содержании 11 квартир, дома и трех авто: Мне хватает / Фото: Википедия

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Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, хватает ли ему зарплаты в 40 тыс. грн на содержание движимого и недвижимого имущества, которое принадлежит его семье. По мнению спикера украинского парламента, нельзя называть недостаточной зарплату в 35−40 тыс. грн в стране, где средняя заработная плата составляет 10 тыс. грн.

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Я думаю, что со временем надо будет это менять, — отметил Разумков в интервью «Украинской правде».

По его словам, сейчас он получает где-то около 40 тыс. грн, учитывая количество рабочих дней в месяце. Также спикер ВР добавил, что на содержание 11 квартир, дома, нескольких земельных участков и автомобилей, принадлежащих его семье, зарплаты ему хватает.

Да, хватает… Я достаточно неплохо себя чувствовал в финансовом плане до этого. Посмотрите декларацию. Мне точно хватает. Кроме того, у меня еще жена работает. Посмотрите, сколько она заработала за прошлый год, — сказал Разумков.

Отмечается, что жена главы ВР в прошлом году заработала более 700 тыс. грн.

Напомним, ранее Разумков рассказал о «доплатах» в Верховной Раде.