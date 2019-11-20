Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Разумков про 11 квартир, будинок, три авто та 40 тис. грн зарплатні: Мені вистачає / Фото: Вікіпедія

Разумков про 11 квартир, будинок, три авто та 40 тис. грн зарплатні: Мені вистачає

20 лис 2019, 11:52
999

Глава Верховної Ради Дмитро Разумков розповів, чи вистачає йому зарплатні у 40 тис. грн для утримання рухомого та нерухомого майна, яке належить його сім’ї. На думку спікера українського парламенту, не можна називати замалою зарплатню у 35−40 тис. грн у державі, де середня заробітна плата становить 10 тис. грн.

Loading...

Я думаю, що з часом треба буде змінювати це, — зауважив Разумков в інтерв’ю «Українській правді».

За його словами, нині він отримує десь близько 40 тис. грн, зважаючи на кількість робочих днів у місяці. Також спікер ВР додав, що на утримання 11 квартир, будинку, кількох земельних ділянок та автомобілів, що належать його сім’ї, зарплати йому вистачає.

Так, вистачає… Я достатньо непогано себе почував у фінансовому плані до цього. Подивіться декларацію. Мені точно вистачає. Крім того, у мене ще дружина працює. Подивіться, скільки вона заробила за минулий рік, — зауважив Разумков.

Зазначається, що дружина очільника ВР торік заробила понад 700 тис. грн.

Нагадаємо, раніше Разумков розповів про «доплати» у Верховній Раді.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...
Новини
Останні новини
Показати більше