Разумков про 11 квартир, будинок, три авто та 40 тис. грн зарплатні: Мені вистачає / Фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n129686-razumkov-pro-11-kvartyr-budynok-try-avto-ta-40-tys-grn-zarplatni-meni-vystachaie.html

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Глава Верховної Ради Дмитро Разумков розповів, чи вистачає йому зарплатні у 40 тис. грн для утримання рухомого та нерухомого майна, яке належить його сім’ї. На думку спікера українського парламенту, не можна називати замалою зарплатню у 35−40 тис. грн у державі, де середня заробітна плата становить 10 тис. грн.

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Я думаю, що з часом треба буде змінювати це, — зауважив Разумков в інтерв’ю «Українській правді».

За його словами, нині він отримує десь близько 40 тис. грн, зважаючи на кількість робочих днів у місяці. Також спікер ВР додав, що на утримання 11 квартир, будинку, кількох земельних ділянок та автомобілів, що належать його сім’ї, зарплати йому вистачає.

Так, вистачає… Я достатньо непогано себе почував у фінансовому плані до цього. Подивіться декларацію. Мені точно вистачає. Крім того, у мене ще дружина працює. Подивіться, скільки вона заробила за минулий рік, — зауважив Разумков.

Зазначається, що дружина очільника ВР торік заробила понад 700 тис. грн.

Нагадаємо, раніше Разумков розповів про «доплати» у Верховній Раді.