Разумков розповів про зарплату і «доплати» у Верховній Раді, фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n129682-razumkov-rozpoviv-pro-zarplatu-i-doplaty-u-verhovniy-radi.html

Ракурс

Дмитро Разумков, спікер Верховної Ради, заявив, що на цій посаді йому ніхто не пропонував ніяких доплат.

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Він спростував чутки про отримання додаткових коштів. В інтерв’ю «Українській правді» чиновник повідомив подробиці.

Заробітна плата голови українського парламенту становить близько 40 тис. грн. Її розмір визначається кількістю робочих днів у місяці. Інформацію про додаткове фінансування він не підтвердив.

До мене ніхто не приходив і нічого не пропонував, — зізнався Разумков.

Відповів глава Верховної Ради і про те, чи отримували депутати «Слуги народу» гроші за голосування. Разумкову такі факти невідомі. Колеги, на його думку, в цьому випадку звернулися б до правоохоронних органів.

Про свій фінансовий стан Разумков не думає. Він зазначив, що всі дані про його кошти суспільство може побачити в декларації.

Мені точно вистачає, — додав спікер.

Раніше Ганна Скороход, народний депутат України, підтвердила, що у фракції «Слуга народу» видають зарплати в конвертах. За її словами, колегам пропонували по п’ять тис. дол. За необхідне голосування.