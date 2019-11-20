Разумков рассказал о зарплате и «доплатах» в Верховной Раде, фото: Facebook

https://racurs.ua/n129682-razumkov-rasskazal-o-zarplate-i-doplatah-v-verhovnoy-rade.html

Ракурс

Дмитрий Разумков, спикер Верховной Рады, заявил, что на этом посту ему никто не предлагал никаких доплат.

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Он опроверг слухи о получении дополнительных средств. В интервью «Украинской правде» чиновник сообщил подробности.

Заработная плата председателя украинского парламента составляет около 40 тыс. грн. Ее размер определяется количеством рабочих дней в месяце. Информацию о дополнительном финансировании он не подтвердил.

Ко мне никто не приходил и ничего не предлагал, — признался Разумков.

Ответил глава Верховной Рады и о том, получали ли депутаты «Слуги народа» деньги за голосование. Разумкову такие факты неизвестны. Коллеги, по его мнению, в этом случае обратились бы в правоохранительные органы.

О своем финансовом положении Разумков не думает. Он отметил, что все данные о его средствах общество может увидеть в декларации.

Мне точно хватает, — добавил спикер.

Ранее Анна Скороход, народный депутат Украины, подтвердила, что во фракции «Слуга народа» выдают зарплаты в конвертах. По ее словам, коллегам предлагали по пять тыс. долл. за необходимое голосование.