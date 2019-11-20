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Зеленский о Верховной Раде: пора менять и этих, фото: Facebook

Зеленский о Верховной Раде: пора менять и этих

20 ноя 2019, 10:30
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Роспуск Верховной Рады допустил президент Украины Владимир Зеленский.

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О такой возможности он заявил на форуме «Украина растет вместе со мной». Трансляция велась на Facebook-странице Офиса президента Украины.

Глава государства в мероприятии принял участие вместе с женой Еленой. В разговоре с учениками-участниками Всеукраинского форума он вспомнил о депутатах девятого созыва украинского парламента.

Зеленский в шутливом тоне отреагировал на ситуацию в Верховной Раде.

Никому не говорите, но уже пора менять и этих, — отметил президент.

Украинский лидер добавил, что стране нужны люди, которые будут способны реализовывать амбициозные цели. Новые идеи, по его мнению, позволят поднять уровень благосостояния граждан.

Напомним, в ноябре Зеленский выдвинул ультиматум правительства и нардепам. Он заявил, что чиновники должны достойно выполнять задания. Глава государства внимательно следит за работой каждого из депутатов фракции «Слуга народа», обещает до конца 2019 сделать выводы о деятельности парламентариев.

Источник: Ракурс


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