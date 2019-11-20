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Зеленський про Верховну Раду: Вже пора міняти й цих, фото: Facebook
Зеленський про Верховну Раду: Вже пора міняти й цихhttps://racurs.ua/ua/n129680-zelenskyy-pro-verhovnu-radu-vje-pora-minyaty-y-cyh.htmlРакурс
Розпуск Верховної Ради допустив президент України Володимир Зеленський.
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Про таку можливість він заявив на форумі «Україна росте разом зі мною». Трансляція велася на Facebook-сторінці Офісу президента України.
Глава держави у заході взяв участь разом з дружиною Оленою. У розмові з учнями-учасниками Всеукраїнського форуму він згадав про депутатів дев’ятого скликання українського парламенту.
Зеленський в жартівливому тоні відреагував на ситуацію у Верховній Раді.
Нікому не кажіть, але вже пора міняти й цих, — зазначив президент.
Український лідер додав, що країні потрібні люди, які будуть здатні реалізовувати амбітні цілі. Нові ідеї, на його думку, дозволять підняти рівень добробуту громадян.
Нагадаємо, у листопаді Зеленський висунув ультиматум уряду та нардепам. Він заявив, що чиновники повинні гідно виконувати завдання. Глава держави уважно слідкує за роботою кожного з депутатів фракції «Слуга народу», обіцяє до кінця 2019 року зробити висновки щодо діяльності парламентарів.
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