Український скандал у США: Данилюк назвав жартом свої пропозиції американському підполковнику очолити Міноборони. Фото: Цензор.НЕТ

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Олександр Данилюк, колишній глава Ради нацбезпеки й оборони України, перебуваючи на посаді, тричі кликав військового експерта США, підполковника Александра Віндмана очолити українське Міністерство оборони. Але після оприлюднення цієї інформації Данилюк заявив, що його пропозиції були жартом.

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Віндман повідомив про пропозиції Данилюка під час свідчень у Конгресі США у справі про імпічмент американського президента Дональда Трампа.

Підполковник наголосив, що тричі відповів Данилюку відмовою і доповів про це контррозвідці США та своєму керівництву. Він уточнив, що сама ідея поставити американця на чолі українського військового відомства здалася йому комічною, а також додав, що його звання не настільки високе, щоби займати таку значну посаду.

«Це досить смішно пропонувати таку значну посаду підполковнику армії Сполучених Штатів». Александру Віндману пропонували посаду міністра оборони України — тричі. pic.twitter.com/484F6ViDUh — Голоc Амepики (@chastime) November 19, 2019

Данилюк же, коментуючи цю ситуацію, заявив, що просто пожартував, коли зробив таку пропозицію Віндману, пише The Daily Beast.

Ми посміхалися і сміялися. Це явно був жарт, — стверджує екс-чиновник.

Данилюк додав, що без доручення президента України Володимира Зеленського не міг робити таких пропозицій. При цьому він не відреагував на уточнення Віндмана, що посаду міністра оборони України йому пропонували тричі.

Між тим у США Віндмана забезпечать військовою охороною. Він є ключовим свідком у справі про імпічмент Трампа, тому його разом із членами сім’ї можуть перемістити на одну з американських військових баз, повідомляє Reuters, посилаючись на свої джерела.

Віндман має українське походження. Він народився в Києві в 1975 році, але через три роки його сім’я переїхала до США. Підполковник вільно розмовляє українською та російською мовами. Через це частина прихильників Трампа висловила сумніви щодо його прихильності Сполученим Штатам і навіть озвучувала думки про шпигунство на користь України.

Справу про імпічмент Трампа розглядають у США через українсько-американський скандал, що спалахнув після його телефонної розмови із Зеленським. Під час цього дзвінка Трамп намагався схилити Зеленського до переслідування Джо Байдена — головного конкурента нинішнього президента США на майбутній виборах. Антикорупційне розслідування стосовно Байдена нібито відкрило би шляхи до військової підтримки України з боку США.