Український скандал у США: Зеленський здався і проведе розслідування, Девід Холмс, фото — CNN

https://racurs.ua/ua/n129536-zelenskyy-zdavsya-i-provede-rozsliduvannya-yakogo-hotiv-tramp-sluhannya-v-kongresi.html

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Співробітник посольства США у Києві Девід Холмс розповів у Конгресі, що президент України Володимир Зеленський буцімто погодився провести розслідування, якого хотів глава Білого дому Дональд Трамп.

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Про це стало відомо під час слідства у справі про імпічмент, яке провадить нині Палата представників. Холмс чув, як посол США в ЄС Гордон Сондланд заявив у телефонній розмові із президентом США, що Зеленський погодився провести розслідування, як цього хотіла адміністрація США.

CNN опублікував текст заяви, з якої Холмс розпочав виступ перед слідством Холмс під час слухань за закритими дверима. Дипломат став свідком і слухачем розмови посла США в ЄС і Трампа. Сондланд телефонував Трампу із ресторану у Києві.

Хоча посол не використовував голосний зв’язок, я міг чути президента через слухавку. Голос президента був дуже голосним та пізнаваним, а посол Сондланд деякий час тримав слухавку подалі від вуха, ймовірно через гучність, — повідомляється в оприлюдненому документі.

Саме на свідчення Холмса раніше посилався керівник дипмісії США у Києві Вільям Тейлор, коли свідчив у Конгресі. Сондланд буцімто заявив Трампу, що Зеленський у захваті від нього і підтвердив, що проведе розслідування, якого хотів Трамп.

Зеленський зробить все, про що ви його попросите, — нібито заявив Сондланд Трампу.

Нагадаємо, що Трамп за посередництва близьких йому людей наполягав на проведенні в Україні розслідувань щодо діяльності компанії Burisma, у якій працював Хантер Байден, син екс-віце-президента США Джо Байдена, а також обставин буцімто втручання у вибори США з території України.

У межах процедури імпічменту в Конгресі наразі триває допит ймовірних свідків та учасників подій, пов’язаних із українським скандалом у США.