Дональд Трамп. Фото: Народна правда

https://racurs.ua/ua/n129514-impichment-trampa-svidchennya-yovanovych-rozdratuvaly-prezydenta-ssha.html

Ракурс

Марі Йованович дала в Конгресі свідчення щодо імпічмента президента США Дональда Трампа.

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Під час парламентських слухань екс-посол зазначила, що на її усунення з посади вплинули іноземні корумповані інтереси. Йованович уточнила про впливових чиновників з України, які маніпулювали американським урядом і звикли діяти за «правилами корупції». Про це повідомляє ТСН.

Колишній дипломат заявила, що екс-генпрокурор Юрій Луценко та його попередник Віктор Шокін брали безпосередню участь у цілеспрямованій компанії проти неї. Йованович додала, що президент Зеленський обіцяв замінити Луценка на посаді, бо той «мав репутацію корумпованого посадовця».

Доки тривав виступ Йованович, Дональд Трамп почав писати про неї в Twitter неприємні речі.

Куди б Марі Йованович не відправляли, всюди все ставало погано. Вона почала в Сомалі і як все закінчилося? Потім стрімко в Україні, де новий український президент несприятливо говорив про неї під час нашої другої телефонної розмови, — написав американський президент в одному з повідомлень.

Після цього кілька конгресменів-демократів заявили, що Трамп намагався «залякати» Йованович і перешкодити правосуддю.

Як відомо, 31 жовтня нижня палата Конгресу Сполучених Штатів Америки ухвалила резолюцію про початок процедури імпічменту президента Дональда Трампа. Її підтримали майже всі конгресмени з Демократичної партії, а республіканці голосували виключно проти.

Справа імпічменту почала розглядатися після липневої телефонної розмови Трампа з президентом України Володимиром Зеленським. Трамп начебто під час дзвінка кілька разів нагадував українському лідеру про розслідування щодо компанії Burisma, де працював Гантер Байден — син потенційно головного конкурента Трампа Джо Байдена. Глава США безпосередньо пов’язував надання допомоги Україні з початком розслідування проти Байдена-молодшого.

Нагадаємо, 13 листопада в Конгресі розпочалися перші відкриті слухання щодо процедури імпічменту президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Того дня доповідали очільник дипломатичної місії США в Україні Вільям Тейлор та заступник державного секретаря Джордж Кент. У свідченнях Тейлор та Кент дали відповіді на запитання про тиск на українських політиків.