Кабінет міністрів здійснив кадрові ротації в Укравтодорі. Фото: Голос

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Олександр Кубраков призначений новим керівником Державного агентства автомобільних доріг України («Укравтодор»).

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Таке рішення ухвалив Кабінет міністрів України 15 листопада під час засідання. Кубраков приступить до виконання обов’язків очільника «Укравтодору» вже сьогодні. Про це повідомила прес-служба уряду.

У Кабміні наголосили, що першочерговим завданням «Укравтодору» Кубраков назвав повне оновлення керівного складу служб автомобільних доріг в областях, а також керівництва ДАК «Автомобільні дороги України». Крім того, планується провести ревізію підготовки до зимового сезону та підготувати плани відновлення доріг на 2020 рік.

Також Кабінет міністрів призначив представником уряду у Верховній Раді народного депутата України Олену Шуляк, яка обіймає посаду заступника голови парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

До роботи в парламенті Шуляк обіймала низку посад у бізнес-сегменті, була віце-президентом Спілки українських підприємців.

Нагадаємо, 12 листопада парламент призначив Віталія Шапрана членом Ради Національного банку України. Шапрана обрали до Ради НБУ замість Тимофія Милованова, який був членом Ради з жовтня 2016 року. У вересні його призначили міністром економіки.