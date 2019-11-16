Кабинет министров осуществил кадровые ротации в Укравтодоре. Фото: Голос

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Александр Кубраков назначен новым руководителем Государственного агентства автомобильных дорог Украины («Укравтодор»).

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Такое решение принял Кабинет министров Украины 15 ноября во время заседания. Кубраков приступит к исполнению обязанностей главы «Укравтодора» уже сегодня. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

В Кабмине подчеркнули, что первоочередной задачей «Укравтодора» Кубраков назвал полное обновление руководящего состава служб автомобильных дорог в областях, а также руководства ГАК «Автомобильные дороги Украины». Кроме того, планируется провести ревизию подготовки к зимнему сезону и подготовить планы восстановления дорог на 2020 год.

Также Кабинет министров назначил представителем правительства в Верховной Раде народного депутата Украины Елену Шуляк, которая занимает должность заместителя председателя парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

До работы в парламенте Шуляк занимала ряд должностей в бизнес-сегменте, была вице-президентом Союза украинских предпринимателей.

Напомним, 12 ноября парламент назначил Виталия Шапрана членом Совета Национального банка Украины. Шапрана избрали в Совет НБУ вместо Тимофея Милованова, который был членом Совета с октября 2016 года. В сентябре его назначили министром экономики.