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Кабинет министров осуществил кадровые ротации в Укравтодоре. Фото: Голос

Кабмин назначил нового руководителя «Укравтодора» и представителя правительства в Раде (ФОТО)

16 ноя 2019, 08:11
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Александр Кубраков назначен новым руководителем Государственного агентства автомобильных дорог Украины («Укравтодор»).

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Такое решение принял Кабинет министров Украины 15 ноября во время заседания. Кубраков приступит к исполнению обязанностей главы «Укравтодора» уже сегодня. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

В Кабмине подчеркнули, что первоочередной задачей «Укравтодора» Кубраков назвал полное обновление руководящего состава служб автомобильных дорог в областях, а также руководства ГАК «Автомобильные дороги Украины». Кроме того, планируется провести ревизию подготовки к зимнему сезону и подготовить планы восстановления дорог на 2020 год.

Александр Кубраков. Фото: facebook/Alexander Kubrakov

Также Кабинет министров назначил представителем правительства в Верховной Раде народного депутата Украины Елену Шуляк, которая занимает должность заместителя председателя парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

До работы в парламенте Шуляк занимала ряд должностей в бизнес-сегменте, была вице-президентом Союза украинских предпринимателей.

Елена Шуляк. Фото: facebook.com/yevheniya.khudzik

Напомним, 12 ноября парламент назначил Виталия Шапрана членом Совета Национального банка Украины. Шапрана избрали в Совет НБУ вместо Тимофея Милованова, который был членом Совета с октября 2016 года. В сентябре его назначили министром экономики.

Источник: Ракурс


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