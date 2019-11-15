В Балаклее гремели взрывы. Фото: Ministry of Defence of Ukraine

https://racurs.ua/n129512-glavnye-novosti-za-15-noyabrya-vzryvy-v-balaklee-i-skandal-v-sluge-naroda.html

Ракурс

Сегодня в Верховной Раде возник скандал — из парламентской фракции «Слуга народа» исключили народного депутата Анну Скороход. Как известно, вчера в сессионном зале она обвинила власти в осуществлении на нее давления, причиной которого являются ее голосования, которые не совпадают с позицией фракции. Сегодня Скороход заявила, что во фракции «Слуга народа» выдают зарплаты в конвертах.

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В Балаклее на военных складах гремели взрывы. В Министерстве обороны Украины объяснили, что саперы выполняли плановые работы по обезвреживанию боеприпасов. Кроме того, в ГСЧС заявили, что вблизи арсеналов горела трава. Позже стало известно, что в результате ЧП два военных погибли, а пять саперов пострадали в результате разминирования на территории военных складов.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил о том, что бывший глава государства Петр Порошенко фигурирует как подозреваемый в некоторых уголовных производствах. По словам главы ГП, дела связаны со злоупотреблением властью и служебным положением Порошенко.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков спрогнозировал, что референдум о продаже земли украинским иностранцам и иностранным компаниям может состояться до 2024 года. Спикер парламента уточнил, что проведение референдума возможно только после принятия соответствующих законов.

В пятницу, 15 ноября, Высший антикоррупционный суд отказался арестовывать задержанного несколько дней назад председатель правления «Райффайзен банка Аваль» Александра Писарука. Банкира правоохранители подозревают в причастности к завладению средствами стабилизационного кредита от Национального банка на сумму 1,2 млрд грн.

Сегодня стала известна дата встречи «нормандской четверки». Лидеры Украины, Франции, Германии и России встретятся 9 декабря в Париже. Ожидается, что стороны обсудят ситуацию по урегулированию конфликта на Донбассе.