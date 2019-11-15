Александр Писарук, фото: 1news.com.ua

https://racurs.ua/n129336-delo-bankirov-sud-izbral-meru-presecheniya-pisaruku.html

Ракурс

Высший антикоррупционный суд отказал в аресте задержанного на днях председателя правления «Райффайзен банка Аваль» Александра Писарука, которого подозревают в причастности к завладению средствами стабилизационного кредита от Национального банка на сумму 1,2 млрд грн.

Loading...

Писаруку избрана мера пресечения в виде залога в 5 млн грн. Его нужно внести в течение пяти дней.

Всего в рамках этого производства Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявила подозрение восьми фигурантам по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Среди них, кроме Писарука, есть заместитель председателя правления «ВиЭйБи банка», трое должностных лиц частных компаний, связанных с бенефициарными владельцами этого банка, и бывшие председатель наблюдательного совета «ВиЭйБи банка», директор генерального департамента банковского надзора, а также и. о. начальника управления Нацбанка Украины в Киеве и Киевской области.

Напомним, сотрудники Национального антикоррупционного бюро задержали Писарука в офисе «Райффайзен банка Аваль» поздно вечером 11 ноября.