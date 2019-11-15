Олександр Писарук, фото: 1news.com.ua

https://racurs.ua/ua/n129336-sprava-bankiriv-sud-obrav-zapobijnyy-zahid-pysaruku.html

Ракурс

Вищий антикорупційний суд відмовився арештовувати затриманого кілька днів тому голову правління «Райффайзен банку Аваль» Олександра Писарука, котрого підозрюють у причетності до заволодіння коштами стабілізаційного кредиту від Національного банку на суму 1,2 млрд грн.

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Писаруку обрано запобіжний у виді 5 млн грн застави, яку необхідно внести упродовж п’яти днів.

Всього в межах цього провадження Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) оголосила підозру восьми особам за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Серед них, окрім Писарука, також є заступник голови правління «ВіЕйБі банку», троє посадовців приватних компаній, пов’язаних із бенефіціарними власниками цього банку, та колишні голова спостережної ради «ВіЕйБі банку», директор генерального департаменту банківського нагляду та в. о. начальника управління Нацбанку України у Києві та Київській області.

Нагадаємо, співробітники Національного антикорупційного бюро затримали Писарука в офісі «Райффайзен банку Аваль» пізно ввечері 11 листопада.