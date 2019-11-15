В Балаклее раздаются взрывы на военных складах. Фото: Громадське

https://racurs.ua/n129491-vzryvy-snova-gremyat-na-territorii-voennyh-skladov-v-balaklee-video.html

Ракурс

В Балаклее на военных складах 15 ноября гремят взрывы.

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В Министерстве обороны Украины сообщили, что сегодня саперы выполняют плановые работы по обезвреживанию боеприпасов. Об этом сообщил начальник управления связей с общественностью Вооруженных сил Украины Богдан Сеник, передает «Громадське».

В районе 14.30 на 65 арсенале в Балаклее было слышно около 20 взрывов. Там происходят плановые работы саперов, осуществляющих обезвреживание, — отметил Сеник.

По информации сайта 057.ua, в районе арсенала что-то горит. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям подтвердили, что пожар действительно произошел.

Нас вызвали, поскольку горела сухая трава. Там же на территории есть городок, который относится к Балаклее. Подробности будут позже — сообщил пресс-секретарь ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин.

В YouTube пользователи публикуют видео, на которых хорошо видны густые клубы дыма.

Напомним, 31 октября Верховная Рада образовала Временную следственную комиссию по расследованию взрывов на складах боеприпасов. ВСК создана для осуществления парламентского контроля по расследованию взрывов на складах боеприпасов в период с 2014 по 2018 годы в городах Ичня, Калиновка, Балаклея, Сватово, Кривой Рог и осуществления беспристрастного и прозрачного расследования обстоятельств и причин уничтожения стратегических объектов Министерства обороны Украины относительно хранения боеприпасов.