У Балаклії лунають вибухи на військових складах. Фото: Громадське

https://racurs.ua/ua/n129491-vybuhy-znovu-grymlyat-na-terytoriyi-viyskovyh-skladiv-u-balakliyi-video.html

Ракурс

У Балаклії на військових складах 15 листопада гримлять вибухи.

Loading...

У Міністерстві оборони України повідомили, що сьогодні сапери виконують планові роботи зі знешкодження боєприпасів. Про це повідомив начальник управління зв’язків із громадськістю Збройних сил України Богдан Сеник, передає «Громадське».

У районі 14.30 на 65 арсеналі в Балаклії було чутно близько 20 вибухів. Там відбуваються планові роботи саперів, які здійснюють знешкодження, — зазначив Сеник.

За інформацією сайту 057.ua, в районі арсеналу щось горить. У Державній службі з надзвичайних ситуацій підтвердили, що пожежа справді сталася.

Нас викликали, оскільки горіла суха трава. Там же на території є містечко, яке відноситься до Балаклії. Подробиці будуть пізніше, — повідомив прес-секретар ДСНС в Харківській області Ігор Лупандін.

В YouTube користувачі публікують відео, на яких добре помітні густі клуби диму.

Нагадаємо, 31 жовтня Верховна Рада утворила Тимчасову слідчу комісію з розслідування вибухів на складах боєприпасів. ТСК створена для здійснення парламентського контролю щодо розслідування вибухів на складах боєприпасів у період з 2014 по 2018 роки в містах Ічня, Калинівка, Балаклія, Сватове, Кривий Ріг та здійснення неупередженого та прозорого розслідування обставин і причин знищення стратегічних об'єктів Міністерства оборони України щодо зберігання боєприпасів.