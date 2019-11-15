Стрілянина в школі США: за 16 секунд підліток застрелив двох і поранив п'ятьох учнів. Фото: Хабар 24

https://racurs.ua/ua/n129484-strilba-v-shkoli-ssha-za-16-sekund-pidlitok-zastrelyv-dvoh-i-poranyv-p-yatoh-uchniv-video.html

Ракурс

Стрілянина в школі Сполучених Штатів Америки закінчилася загибеллю двох і пораненням п’ятьох учнів. Це вже сьомий подібний інцидент у країні з початку навчального року.

Loading...

Інцидент стався на території школи каліфорнійського міста Санта-Кларита. 16-річний американець в день свого народження застрелив 16-річна дівчину та 14-річний хлопця, а ще п’ятеро учнів поранив, їх доставили у лікарню, передає Washington Post.

Повідомляється, що стрілянина тривала всього 16 секунд. Стрілка вдалося впізнати за допомогою відеозаписів із камер відеоспостереження. Спочатку він вистрілив у себе, але вижив, а потім в інших учнів. Згодом стрілка доставили у лікарню разом із рештою потерпілих.

За даними WP, хлопець не відрізнявся незадовільною поведінкою. Напади неконтрольованої люті були йому не властиві. Наразі причина, з якої він скоїв розправу над учнями, встановлюється.

Зазначається також, що це вже сьомий інцидент зі стріляниною в школі США з початку навчального року.

Раніше «Ракурс» повідомляв про стрілянину в підмосковній школі. Учень стріляв в однокласників із пневматики і кидався на вчительку з сокирою.