Парламент усунув неузгодженості в законодавстві щодо відокремлення діяльності з транспортування природного газу, фото: PxHere

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Ракурс

Верховна Рада сьогодні не підтримала постанову № 2239−1-П, котра передбачала скасування попереднього рішення парламенту від 31 жовтня про ухвалення в другому читанні законопроекту «Про внесення змін до деяких законів України у зв’язку з відділенням діяльності з транспортування природного газу».

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Таким чином, подальші дії щодо набуття чинності цим законом розблоковані. Про це повідомляється на сайті Ради.

Водночас парламент проголосував за усунення незлагодженостей у цьому законі. «За» проголосували 292 народні депутати, «проти» — 21. 36 депутатів утрималися, не голосували 24.

Цей закон передбачає відділення оператора газотранспортної системи України від «Нафтогазу» (так званий анбандлінг), щоб таким чином виконати зобов’язання нашої держави, передбачені відповідними угодами з Євросоюзом.

Під час розгляду цього питання прем'єр-міністр Украхни Олексій Гончарук запевнив депутатів, що, попри висловлювані побоювання, ГТС на 100% залишиться у власності України.

Росіяни дуже не хочуть, щоб у нас вийшло підготувати нашу газотранспортну систему і нашого оператора до продовження контракту, — переконаний прем'єр.

Нагадаємо, Рада сьогодні також взялася за скасування держмонополії на виробництво спирту.