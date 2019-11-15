Рада взялася за демонополізацію спиртової галузі

https://racurs.ua/ua/n129486-skasuvannya-derjmonopoliyi-na-vyrobnyctvo-spyrtu-rada-pidtrymala-v-pershomu-chytanni-infografika.html

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Верховна Рада в першому читанні за основу підтримала законопроект № 2300, який передбачає демонополізацію спиртової галузі шляхом внесення змін до закону «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального».

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За відповідне рішення проголосували 293 народні обранці, 51 депутат утримався, не голосували 50 народних обранців, проти ніхто не проголосував. Про це повідомляється на сайті парламенту.

Цей законопроект пропонує з 1 січня 2020 року скасувати державну монополію на виробництво спирту, надати можливість здійснювати його виробництво суб'єктам господарювання за умови одержання ліцензії та здійснити лібералізацію експорту спирту з України.

Також законопроект передбачає, що, з метою захисту вітчизняного виробника, імпорт спирту до 1 січня 2022 року здійснюватиму лише уповноважені Кабміном державні підприємства.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що зі складу парламентської фракції «Слуга народу» виключили народних депутатів Анну Скороход та Антона Полякова.