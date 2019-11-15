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Рада взялась за демонополизацию спиртовой отрасли

Отмену госмонополии на производство спирта Рада поддержала в первом чтении (ИНФОГРАФИКА)

15 ноя 2019, 14:30
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Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект № 2300, который предусматривает демонополизацию спиртовой отрасли путем внесения изменений в закон «О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего».

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За соответствующее решение проголосовали 293 народных избранника, 51 депутат воздержался, не голосовали 50 народных избранников, против никто не проголосовал. Об этом сообщается на сайте парламента.

Этот законопроект предлагает с 1 января 2020 года отменить государственную монополию на производство спирта, дать возможность осуществлять его производство субъектам хозяйствования при условии получения лицензии и осуществить либерализацию экспорта спирта из Украины.

Также законопроект предусматривает, что, с целью защиты отечественного производителя, импорт спирта до 1 января 2022 года будут осуществлять только уполномоченные Кабмином государственные предприятия.

Напомним, сегодня стало известно, что из состава парламентской фракции «Слуга народа» исключили народных депутатов Анну Скороход и Антона Полякова.

Источник: Ракурс


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