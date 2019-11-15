Парламент отстранил несогласованности в законодательстве относительно отделения деятельности по транспортировке природного газа, фото: PxHere

https://racurs.ua/n129489-rada-razblokirovala-anbandling-i-ustranila-nesoglasovannosti-v-zakonodatelstve.html

Ракурс

Верховная Рада сегодня не поддержала постановление № 2239−1-П, которое предусматривало отмену предыдущего решения парламента от 31 октября о принятии во втором чтении законопроекта «О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа».

Loading...

Таким образом, дальнейшие действия по вступлению в силу этого закона разблокированы. Об этом сообщается на сайте Рады.

В то же время парламент проголосовал за устранение несогласованностей в этом законе. «За» проголосовали 292 народных депутата, «против» — 21. 36 депутатов воздержались, не голосовали 24.

Этот закон предусматривает отделение оператора газотранспортной системы Украины от «Нафтогаза» (так называемый анбандлинг), чтобы таким образом выполнить обязательства нашего государства, предусмотренные соответствующими соглашениями с Евросоюзом.

При рассмотрении этого вопроса премьер-министр Украхны Алексей Гончарук заверил депутатов, что, несмотря на высказываемые опасения, ГТС на 100% останется в собственности Украины.

Россияне очень не хотят, чтобы у нас получилось подготовить нашу газотранспортную систему и нашего оператора до продления контракта, — убежден премьер.

Напомним, Рада сегодня также взялась за отмену госмонополии на производство спирта.