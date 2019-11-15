Жители оккупированной Луганщины украли скамейку на восстановленном мосту, фото: youtube

https://racurs.ua/n129488-novosti-luganschiny-ukrali-skameyku-iz-vosstanovlennogo-mosta-video.html

Ракурс

В Станице Луганской на восстановленном мосту украли скамейку.

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Инцидент попал на видео, на нем видно, что злоумышленники прибыли со стороны оккупированных территорий. Об этом сообщает издание 62.ua в Twitter.

Скамейку с пластиковым покрытием днем украли пятеро мужчин.

В соцсетях активно комментировали произошедшее. Местные жители заявили, что возмущены подобными действиями.

«Реинтеграция Донбасса началась», «Беспредел», «Там нет закона», «Их даже не накажут», — высказались пользователи.

Напомним, в октябре на мосту возле Станицы Луганской открыли временный переход. Специалисты демонтировали старые конструкции разрушенной переправы. В сентябре президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале восстановления разрушенного сооружения. Работы проводились украинской стороной.